В Тульской области водитель без прав врезался в опору ЛЭП и въехал в остановочный павильон Фото: соцсети

Днем 31 июля в Тульской области под Кимовском, на 125-ом километре автодороги «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» произошло серьезное ДТП.

По имеющейся информации, автомобиль Daewoo Matiz за рулем которого был 32-летний мужчина без водительских прав. Предварительно, мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП, после чего въехал в остановочный павильон и опрокинулся.

Пострадавшего водителя госпитализировали, был ли он пьян, выяснят в медицинском учреждении.