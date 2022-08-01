Сервис «Ростелеком Книги» подключили более 15 тысяч туляков

Только в первом полугодии зафиксировано более четырех тысяч подключений. Особым спросом сервис пользуется в весенне-летний период, когда наступает пора отпусков и школьных каникул. «Ростелеком Книги» — совместный проект цифрового провайдера и ЛитРес — стартовал осенью 2019 года. Библиотечный каталог постоянно пополняется и в настоящее время насчитывает 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг. На платформе представлены произведения разных жанров: зарубежная и русская классика, исторические романы, мемуары, сказки, современная проза, романтика, фантастика и другие. Также доступны разделы по психологии и саморазвитию.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Всё больше пользователей читают произведения в электронном виде или слушают аудиокниги. Для таких продвинутых книголюбов наш сервис просто незаменим. Достаточно скачать приложение на мобильное устройство, и огромная библиотека будет всегда под рукой. Программа синхронизирует различные устройства: начать читать можно, например, дома на планшете или ноутбуке, а продолжить с того же места – на смартфоне по пути на работу. При этом необязательно иметь доступ в интернет: книгу можно скачать заранее».

Услуга доступна абонентам «Домашнего интернета» от «Ростелекома». Стоимость базовой подписки на библиотеку в 150 тысяч изданий — 229 рублей в месяц. Новым пользователям платформа предоставляет бесплатный тестовый период на 14 дней.

К одному аккаунту можно привязать пять разных устройств — удобно для большой семьи. Кроме того, клиентам «Ростелекома» ЛитРес дает скидку 20 % на любые книги, которые не вошли в каталог подписки.

Павел Самойлов, житель Новомосковска Тульской области:

«Я — книжный фанат. На Новый год друзья подарили мне подписку на “Ростелеком Книги”, и теперь я просто счастлив! По одной учетке читаем всей семьей, и каждый выбирает книги на свой вкус. Часто следуем советам экспертов ЛитРес: редакторы делятся своими впечатлениями и подсказывают, что почитать. В последнее время увлеклись аудиокнигами: мы с женой много путешествуем и обожаем в дороге слушать разных авторов, особенно в исполнении Сергея Чонишвили. Удобно, что любые книги из каталога можно загружать на гаджет — это сильно выручает на даче, где слабый интернет».

Сервис «Ростелеком Книги» доступен на сайте или в мобильном приложении ЛитРес «Читай!», которое можно установить на гаджетах с операционной системой iOS или Android. Пользователь может менять настройки книги: выбирать цвет фона и размер шрифта, регулировать яркость, оставлять закладки и заметки в процессе чтения.

Подключить услугу просто: в личном кабинете «Ростелекома» надо выбрать закладку «Ростелеком Книги», нажать опцию «Подключить», затем авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса ЛитРес, указав свой номер телефона или адрес электронной почты.

Подробную информацию о сервисе и тарифах можно узнать на сайте «Ростелекома».