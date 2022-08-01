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Происшествия1 августа 2022 6:29

Туляк сбил машиной и забил молотком парня, к которому приревновал жену

От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте
Источник:kp.ru
Туляк сбил машиной и забил молотком парня, к которому приревновал жену

Туляк сбил машиной и забил молотком парня, к которому приревновал жену

Фото: материалы пресс-служб

31 июля около одного из домов на улице М.Горького в поселке Косая Гора в Туле нашли тело 23-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, о чем сообщили в Следственный комитет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. По подозрению в этом убийстве был задержан 35-летний знакомый погибшего.

Туляк сбил машиной и забил молотком парня, к которому приревновал жену

Туляк сбил машиной и забил молотком парня, к которому приревновал жену

Фото: соцсети

По версии следствия, между подозреваемый поссорился с потерпевшим, предположительно из-за того, что подозреваемый приревновал свою жену к молодому человеку. Мужчины решили встретиться и выяснить отношения в одном из дворов на улице М.Горького. Однако вместо разговора подозреваемый, подъехав а место встречи на своем автомобиле ВАЗ,сбил 22-летнего знакомого машиной с ног, затем вышел из автомобиля и имевшимся у него молотком избил потерпевшего по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.