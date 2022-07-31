В Туле 1 августа часть домов останутся без света из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

1 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Демонстрации, 1, 1-б; ул. Ф. Энгельса, 14; ул. Ленина, 28;

с 09:00 до 17:00 - пос. Горелки: пер. Грачевский, 1-18; ул. Фестивальная, 50, 80, 92, 108, 110, 110-а.