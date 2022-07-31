Минздрав Тульской области опроверг громкое заявление о смерти ребенка в роддоме Новомосковска Фото: Алексей ФОКИН

30 июля, в субботу, по пабликам Тульской области в соцсетях распространилось сообщение о том, что якобы в роддоме Новомосковска 28 числа умер новорожденный ребенок, а его мать выгнали без тела и документов о смерти:

(содержание и форма сообщения сохранены полностью)

«У нас в Новомосковске в роддоме 28 числа родила девочку (моя невестка). Сегодня 30 числа её выкинули с больнице со словами что ребёнок умер, ни документы, ни тела ребёнка не отдали! В процессе разбирательства больница утверждает что не было такой пациентки и рожаницай она у них не была! Обратите пожалуйста внимание если у кого знакомые в гос.органах !!!! Совет и помощь нужна, поддержите пожалуйста. И что же творится в нашем роддоме!!!»

Однако такое сообщение сразу вызвало сомнения у жителей Новомосковска - автор поста в профиле указала год рождения 1993-й, то есть она явно слишком молода для того, чтобы быть чьей-либо свекровью, да и в целом читателям показалось маловато доказательств.

ПО факту данного сообщения провели проверку сразу два ведомства - министерство здравоохранения Тульской области и региональная прокуратура. Ни те, ни другие, не нашли подтверждения изложенным в сообщении фактам. Также не поступало обращения по данному событию в Следственный комитет.

Администрация паблика, первым выложившего сообщение, пообщалась с предполагаемой роженицей и, также не получив сколько-нибудь весомых доказательств, извинилась перед читателями за публикацию фейка.