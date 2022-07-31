В Туле 24-летний житель села Хрущёво попался на краже аккумулятора Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в отделение полиции с заявлением о краже обратился 19-летний житель села Хрущёво, который сообщил, что ночью из его незакрытого автомобиля, припаркованного около дома по улице Центральной, пропал аккумулятор.

Сотрудники полиции вскоре смогли установить и задержать подозреваемого - им оказался 24-летний местный житель. Его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где молодой человек признался в содеянном. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу.

В полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.