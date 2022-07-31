В Мариуполе начал работать мобильный гуманитарный центр от Тульской области Фото: материалы пресс-служб

20 тонн гуманитарного груза, которые отправили в Мариуполь из Тульской области 28 июля по поручению Губернатора Алексея Дюмина, успешно были доставлены, и 30 июля мариупольцам начали раздавать продуктовые комплекты.

В первый день во дворах раздали более 200 комплектов продуктов длительного хранения из тысячи доставленных. Каждый набор весит около 10 килограммов: в него входят крупы, сахар, макароны, мука, растительное масло, консервы, кофе и чай, питьевая вода, а также сладости, включая тульские пряники.

По запросу волонтеры также выдают детские подгузники, средства личной гигиены и бытовой химии, а маломобильным гражданам наборы доставляют на дом.

Координируют работу волонтеры и представители партии «Единая Россия».