В Туле задержали 19-летнего мошенника из Ивановской области, который обманул 94-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В Туле в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 94-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые сообщили, что якобы её родственница стала виновником ДТП, и чтобы урегулировать ситуацию, не доводя до суда, необходимо заплатить крупную сумму. Испуганная женщина согласилась и отдала приехавшему к ней домой молодому человеку 100 тысяч рублей.

Полицейским спустя некоторое время удалось задержать подозреваемого - 19-летнего жителя Ивановской области. Молодой человек признался в содеянном. Кроме того, оперативники установили, что он причастен ещё к пяти подобным преступлениям на территории Тулы, в частности, именно он похитил 180 тысяч рублей у пожилой тулячки, о которой стало известно ранее.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодой человек был заключен под стражу. В ходе расследования полицейские установят обстоятельства преступной деятельности задержанного.