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Общество31 июля 2022 7:02

31 июля дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

По всем возникающим вопросам туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
31 июля дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

31 июля дежурным по Туле назначен Александр Корнеичев

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные для обеспечения порядка дежурство сотрудников администрации города. 31 июля пост дежурного занял начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Александр Вячеславович Корнеичев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37;

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).