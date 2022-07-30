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Происшествия30 июля 2022 15:01

В Суворове Тульской области двое безработных украли металлические ворота гаража

Также они забрали хранившиеся в гараже различные металлические изделия
Источник:kp.ru
В Суворове Тульской области двое безработных украли металлические ворота гаража

В Суворове Тульской области двое безработных украли металлические ворота гаража

Фото: Алексей ФОКИН

В Суворове Тульской области в дежурную часть полиции обратилась с заявлением о краже 63-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из принадлежащего ей гаража по улице Гоголя, пропали металлические ворота и различные металлические изделия.

Сотрудникам полиции удалось установить личности и местоположение подозреваемых, которыми оказались двое 39-летних безработных мужчин, один из которых ранее был судим. Спустя некоторое время злоумышленников задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, где подозреваемые признались в краже.

Часть похищенного удалось изъять и вернуть законной владелице. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.