В Тульской области два подростка 15 и 12 лет на мопеде врезались в автомобиль Chevrolet Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 30 июля, около 11:00, произошла авария с участием несовершеннолетних.

По предварительной информации, 15-летний подросток управлял мопедом «Альфа» и вез 12-летнего пассажира, когда, выезжая с щебеночной дороги возле деревни Московская Слобода Щекинского района, они столкнулись с ехавшим по главной дороге автомобилем Chevrolet Lanos, за рулем которого был 19-летний молодой человек без водительских прав.

В результате аварии пострадали оба подростка, ехавших на мопеде, они были госпитализированы. В момент ДТП они были без шлемов и защитной экипировки.