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Происшествия30 июля 2022 14:00

В Тульской области два подростка 15 и 12 лет на мопеде врезались в автомобиль Chevrolet

За рулем машины был 19-летний парень без водительски прав
Источник:kp.ru
В Тульской области два подростка 15 и 12 лет на мопеде врезались в автомобиль Chevrolet

В Тульской области два подростка 15 и 12 лет на мопеде врезались в автомобиль Chevrolet

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 30 июля, около 11:00, произошла авария с участием несовершеннолетних.

По предварительной информации, 15-летний подросток управлял мопедом «Альфа» и вез 12-летнего пассажира, когда, выезжая с щебеночной дороги возле деревни Московская Слобода Щекинского района, они столкнулись с ехавшим по главной дороге автомобилем Chevrolet Lanos, за рулем которого был 19-летний молодой человек без водительских прав.

В результате аварии пострадали оба подростка, ехавших на мопеде, они были госпитализированы. В момент ДТП они были без шлемов и защитной экипировки.