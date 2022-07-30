1 августа ко Дню Воздушно-десантных войск в Туле пройдет автопробег «Zа ВДВ» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 1 августа пройдет автопробег «Zа ВДВ», который будет приурочен к празднованию дня Воздушно-десантных войск.

Колонна стартует в 18.30 с площади Победы и проедет до парка «Патриот», где в 20.00 пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Крылатая гвардия».

Также на территории парка для всех участников праздника будет работать полевая кухня.

Туляков приглашают поддержать наших военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, и поздравить их с этим праздником.