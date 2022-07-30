Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 12:02

1 августа ко Дню Воздушно-десантных войск в Туле пройдет автопробег «Zа ВДВ»

В парке «Патриот», где завершится пробег, участников будут ждать концерт и полевая кухня
Источник:kp.ru
1 августа ко Дню Воздушно-десантных войск в Туле пройдет автопробег «Zа ВДВ»

1 августа ко Дню Воздушно-десантных войск в Туле пройдет автопробег «Zа ВДВ»

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 1 августа пройдет автопробег «Zа ВДВ», который будет приурочен к празднованию дня Воздушно-десантных войск.

Колонна стартует в 18.30 с площади Победы и проедет до парка «Патриот», где в 20.00 пройдет концерт вокально-инструментального ансамбля «Крылатая гвардия».

Также на территории парка для всех участников праздника будет работать полевая кухня.

Туляков приглашают поддержать наших военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, и поздравить их с этим праздником.