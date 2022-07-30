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Общество30 июля 2022 10:03

Звериный детский сад: туляки могут полюбоваться на маленьких сурикатов, лемуров и головастиков

Часть из появившегося потомства еще содержится в лабораториях, но часть уже помещена в вольеры и аквариумы ко взрослым сородичам
Источник:kp.ru
Звериный детский сад: туляки могут полюбоваться на маленьких сурикатов, лемуров и головастиков

Звериный детский сад: туляки могут полюбоваться на маленьких сурикатов, лемуров и головастиков

Фото: материалы пресс-служб

Тульский экзотариум приглашает гостей и жителей города полюбоваться на маленьких жителей зоопарка.

Так, уже сейчас в экспозиции можно увидеть террариум с названием «Детский сад» – он установлен на первом этаже, недалеко от самого большого в зоопарке водоёма. Там резвятся головастики – детеныши винных узкоротов. По мере их метаморфоза, юных лягушек отсаживают.

Головастики винных узкоротов

Головастики винных узкоротов

Фото: материалы пресс-служб

Бесхвостые амфибии – красящие, пятнистые и священные древолазы - тоже дали потомство, но сейчас оно находится в лаборатории зоопарка, так как для их развития из икринок необходимо соблюдение определенных условий. Зато малыша-суриката самка Роса уже готова с гордостью продемонстрировать всем посетителям: он немного окреп и вовсю учится премудростям жизни в группе у старших собратьев.

Сурикаты

Сурикаты

Фото: материалы пресс-служб

Рядом, по соседству с нильским вараном, разместилась юркая стайка рыбок - кобальтовых зебр, у которых появились мальки.

Кобальтовые зебры

Кобальтовые зебры

Фото: материалы пресс-служб

Пополнение и у кошачьих лемуров - через пару месяцев после появления первенца родился еще один лемур. Пока пол маленьких обезьянок неизвестен, так как они очень привязаны к родителям. Как только они начнут вести полностью самостоятельную жизнь, получат имена.

Кроме того, в группах разведения старого здания из яиц появились молочные змеи, королевские змеи и полозы Леонардо.