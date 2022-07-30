В Тульской области в столкновении двух Kia погиб мужчина, еще 4 человека пострадали

Накануне, 29 июля, около 21:00, на 9-м километре автодороги «Малахово - Заокский - Музей Поленово» недалеко от деревни Выдумки Заокского района Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, на этом участке дороги 43-летний водитель на автомобиле Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Ceed под управлением 52-летней женщины.

В результате столкновения водитель Kia Sportage погиб на месте от полученных травм, еще четверо человек пострадали - пассажиры Kia Sportage, мужчины 30 лет и 31 года, а также водитель Kia Ceed и ее 45-летний пассажир. Все четверо были госпитализированы.