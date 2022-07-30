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Общество30 июля 2022 7:02

В эту субботу, 30 июля, дежурным по Туле назначен Вадим Новиков

Он проследит за соблюдением порядка в городе
Источник:kp.ru
В эту субботу, 30 июля, дежурным по Туле назначен Вадим Новиков

В эту субботу, 30 июля, дежурным по Туле назначен Вадим Новиков

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные для обеспечения порядка дежурство сотрудников администрации города. 16 июля пост дежурного занял заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Вадим Алексеевич Новиков .

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).