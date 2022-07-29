В Туле директор детского оздоровительного центра мошеннически присвоила больше 4 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле утвердили обвинительное заключение в отношении должностных лиц муниципального учреждения, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, директор МАУ «ЦОООДМ» (центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи), а также директор этого учреждения по административно-хозяйственной работе с 14 июля 2017 года по 17 марта 2021 года фиктивно трудоустроили 17 граждан, которым начислялась зарплата, однако по факту эти люди в учреждении не работали, а выделенные для выплаты их зарплаты деньги поступали на счета директора организации, которая в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате учреждению был нанесен материальный ущерб на общую сумму 4,1 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.