Двое жителей Тульской области украли из подвала УК швейную машинку, провода и дворники Фото: Алексей ФОКИН

40-летний мастер одной из управляющих компаний Новомосковска Тульской области обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, из технического помещения организации в подвале многоквартирного дома по улице Октябрьской, повредив дверной замок, украли швейную машинку, электрические провода и автомобильные дворники.

Сотрудники полиции установили личности и местонахождение злоумышленников, которыми оказались двое безработных местных жителей 20 и 19 лет. Спустя некоторое время подозреваемых задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Молодые люди признались в содеянном.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Фигуранты помещены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.