Зарезал и тело сбросил в Оку: жителя Алексина осудят за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН

52-летний житель Алексина обвиняется в убийстве своего 29-летнего знакомого.

По версии следствия, 14 мая 2022 года обвиняемый выпивал со знакомым у него дома и на почве ревности поссорился с ним. В ходе выяснения отношений подсудимый схватился за нож и не менее 14 раз ударил хозяина квартиры ножом, а также множество раз - неустановленным тупым предметом. От полученных травм 29-летний потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый с места преступления скрылся, вернувшись к себе домой, а ночью с 14 на 15 мая вернулся вместе с сыном своей жены, погрузили тело в машину и вывезли за пределы города, сбросив тело в реку Оку. Действиям пасынка будет дана процессуальная оценка отдельно.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Алексинский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.