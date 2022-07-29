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Общество29 июля 2022 13:32

В Тульском перинатальном центре родился двухтысячный ребенок - девочка весом почти 5 кг

Для своих родителей новорожденная - уже седьмой ребенок
Источник:kp.ru
В Тульском перинатальном центре родился двухтысячный ребенок - девочка весом почти 5 кг

В Тульском перинатальном центре родился двухтысячный ребенок - девочка весом почти 5 кг

Фото: материалы пресс-служб

Тулячка Наталья стала мамой седьмого ребенка - девочки весом 4 800 граммов и ростом 57 сантиметров. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

Роды прошли в Тульском областном перинатальном центре и стали "юбилейными" - девочка стала двухтысячным младенцем, появившимся на свет в этом перинатальном центре. По данным регионального миндрава из общего числа родившихся в перинатальном центре детей 998 - мальчики, 1012 - девочки.