В Туле осудят двух местных жителей за попытку украсть почти тонну рельсов Фото: материалы пресс-служб

Как установило предварительное следствие, два жителя Плавского района Тульской области, 46 и 38 лет, решили разобрать и увезти в пункт приема лома часть неэксплуатируемой железнодорожной ветки на перегоне станций Горбачёво и Арсеньево, состоящей на балансе Плехановской дистанции инфраструктуры. Для этого они подготовили инструмент и на автомобиле с прицепом отправились в условленное место.

В Туле осудят двух местных жителей за попытку украсть почти тонну рельсов Фото: материалы пресс-служб

При помощи бензогенератора, двух угловых шлифмашинок и лома сообщники разрезали железнодорожные детали на метровые фрагменты для удобства перевозки. Затем злоумышленники начали собирать и грузить куски рельсов, но в этот момент их заметили и задержали с поличным сотрудники транспортной полиции.

Мужчин доставили в дежурную часть на станции Тула. С места происшествия изъяли электроинструмент, лом и 15 фрагментов рельсов общим весом почти в 1 тонну. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.