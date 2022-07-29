В Киреевске Тульской области мотоциклист вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

Авария произошла 28 июля в 21:00 на улице Титова в Киреевске Тульской области.

по предварительной информации, лишенный водительских права 34-летний мужчина все же сел за руль мотоцикла Racer RC 150-23 и на вышеназванной улице выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry, под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали с различными травмами. Отмечается, что на момент происшествия он был в шлеме.