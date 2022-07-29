Житель Тульской области украл батарею фоторадара и попал под суд Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Алексина Тульской области был признан виновным в краже аккумулятора из фоторадара и грабеже.

Как установили в суде, 24 апреля 2022 года подсудимый ехал на автомобиле ВАЗ-21053 по дороге «Золотое кольцо», где стоял фоторадар, измеряющий скорость движения транспорта. Мужчина, поддавшись порыву, остановился у устройства, выдернул провода, оторвал аккумуляторную батарею и забрал себе. Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным в грабеже и приговорили к 1 году 8 месяцам исправительных работ. Также из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства, а кроме того, подсудимого лишили водительских прав на 6 месяцев и 28 дней.

Сейчас туляк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор может быть обжалован.