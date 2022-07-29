Тулячка поссорилась с собутыльником и дважды пырнула его ножом в шею Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ранее не судимая 49-летняя жительница Тулы была признана виновной в покушении на убийство.

В суде установлено, что утром 14 апреля 2022 года тулячка, после совместного застолья в поселке Мясново с ранее незнакомым ей 40-летним мужчиной поссорилась с ним и дважды ударила его ножом в шею сзади. Закончить начатое и убить мужчину злоумышленнице не удалось, поскольку потерпевшему была вовремя оказана квалифицированная медицинская помощь.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.