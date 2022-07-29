37-летний мужчина попал в больницу после ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле Фото: материалы пресс-служб

28 июля в 06:20 на улице Фридриха Энгельса в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris, двигался по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю Kia Rio, под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai был госпитализирован с различными травмами. Также пострадали водитель Kia и его пассажирка, 29-летняя девушка: они после оказания медицинской помощи были отпущены.