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Происшествия29 июля 2022 10:01

37-летний мужчина попал в больницу после ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

Автомобиль Hyundai Solaris не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Kia Rio
Источник:kp.ru
37-летний мужчина попал в больницу после ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

37-летний мужчина попал в больницу после ДТП на улице Фридриха Энгельса в Туле

Фото: материалы пресс-служб

28 июля в 06:20 на улице Фридриха Энгельса в Туле произошло ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле Hyundai Solaris, двигался по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю Kia Rio, под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai был госпитализирован с различными травмами. Также пострадали водитель Kia и его пассажирка, 29-летняя девушка: они после оказания медицинской помощи были отпущены.