Жителя Тульской области оштрафовали за экстремизм и разжигание ненависти Фото: соцсети

35-летний житель поселка Бородинский Киреевского района Тульской области был привлечен к ответственности за экстремизм и розжигание ненависти и вражды по национальному признаку.

Установлено, что Павел, пользователь соцсети ВКонтакте, в новостной группе "Тульские новости" со своей личной страницы публиковал высказывания, направленные на розжигание ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку.

В результате Павел пошел под суд, где был признан виновным в и оштрафован на 10 000 рублей.