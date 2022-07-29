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Общество29 июля 2022 9:25

Жителя Тульской области оштрафовали за экстремизм и разжигание ненависти

Он публиковал нетерпимые высказывания в одной из тульских групп в соцсети
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области оштрафовали за экстремизм и разжигание ненависти

Жителя Тульской области оштрафовали за экстремизм и разжигание ненависти

Фото: соцсети

35-летний житель поселка Бородинский Киреевского района Тульской области был привлечен к ответственности за экстремизм и розжигание ненависти и вражды по национальному признаку.

Установлено, что Павел, пользователь соцсети ВКонтакте, в новостной группе "Тульские новости" со своей личной страницы публиковал высказывания, направленные на розжигание ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделенных по национальному признаку.

В результате Павел пошел под суд, где был признан виновным в и оштрафован на 10 000 рублей.