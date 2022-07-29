В Туле 43-летний безработный украл из машины сумку с деньгами, документами и телефоном

В Туле 43-лений безработный украл из машины сумку с деньгами, документами и телефоном Фото: Алексей ФОКИН

40-летний житель Тулы обратился в полицию с заявлением о краже. Как пояснил мужчина полицейским, из его автомобиля ГАЗель, припаркованного по улице Рязанской, пропала сумка, в которой лежали 5 800 рублей, мобильный телефон, документы, удостоверяющие личность, и банковские карты.

В ходе расследования и просмотра записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался 43-летний безработный местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном. При этом выяснилось, что деньги злоумышленник успел потратить, но мобильный телефон, документы и банковские карты законному владельцу вернули.

В отношении подозреваемого сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам кражи. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.