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Общество29 июля 2022 7:50

В Туле 30 июля на двух улицах ограничат движение, остановку и стоянку транспорта

Это связано с проведением футбольного матча на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал»
Источник:kp.ru
В Туле 30 июля на двух улицах ограничат движение, остановку и стоянку транспорта

В Туле 30 июля на двух улицах ограничат движение, остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы сообщает, что 30 июля в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспорта на двух участках дорожной сети. Это связано с тем, что на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал» пройдет футбольный матч.

Поэтому по улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина и по улице Агеева на участке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина в этот день будут действовать следующие ограничения:

- с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.