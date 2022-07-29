В Туле 30 июля на двух улицах ограничат движение, остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы сообщает, что 30 июля в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспорта на двух участках дорожной сети. Это связано с тем, что на центральном стадионе АНО ПФК «Арсенал» пройдет футбольный матч.

Поэтому по улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина и по улице Агеева на участке от улицы Н. Руднева до проспекта Ленина в этот день будут действовать следующие ограничения:

- с 00:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств;

- с 08:00 до 22:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.