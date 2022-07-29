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Общество29 июля 2022 7:24

В Тульской области «Карачевский лес» заливают сточные воды из поврежденных колодцев

прокуратура проверяет, кому принадлежат проблемные колодцы
Источник:kp.ru
В Тульской области «Карачевский лес» заливают сточные воды из поврежденных колодцев

В Тульской области «Карачевский лес» заливают сточные воды из поврежденных колодцев

Фото: материалы пресс-служб

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту публикаций в СМИ о том, что в Кимовске жители жалуются на загрязнение Карачевского леса канализационными стоками.

Выехав на место, специалисты установили, что на территории лесопарка «Карачевский лес» из разрушенных канализационных колодцев на рельеф местности сбрасываются неочищенные сточные воды.

Прокуратура направила запрос в орган местного самоуправления для выяснения принадлежности объекта ЖКХ. По результатам проверки будет дана оценка действиям администрации Кимовского района и ресурсоснабжающей организации, а также будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.