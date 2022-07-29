41-летний мужчина погиб в ДТП под Тулой
Фото: соцсети
28 июля, около 18:00 на пятом километре Алексинского шоссе, на повороте к Обидимо под Тулой, произошло смертельное ДТП: там столкнулись автомобили Opel и Mitsubishi.
По имеющимся данным, 37-летний мужчина на Mitsubishi Outlander при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не убедился в безопасности манёвра и врезался в ехавший ему навстречу Opel Astra под управлением 23-летнего молодого человека.
В результате ДТП травмы получили водитель Opel и его пассажир - 23-летний молодой человек, которые после оказания медицинской помощи были отпущены. Второй пассажир Opel, 41-летний мужчина, скончался на месте происшествия от полученных травм.
41-летний мужчина погиб в ДТП под Тулой
Фото: соцсети