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Общество29 июля 2022 6:21

В Туле безработный мужчина украл из магазина сковородку

Его нашли благодаря записям камер видеонаблюдения
Источник:kp.ru
В Туле безработный мужчина украл из магазина сковородку

В Туле безработный мужчина украл из магазина сковородку

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что из торгового зала по улице Пролетарской пропала сковорода.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения в торговом зале магазина, сотрудники полиции установили, что злоумышленником был 43-летний нигде неработающий и ранее неоднократно судимый местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.