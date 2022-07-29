В Туле безработный мужчина украл из магазина сковородку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что из торгового зала по улице Пролетарской пропала сковорода.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения в торговом зале магазина, сотрудники полиции установили, что злоумышленником был 43-летний нигде неработающий и ранее неоднократно судимый местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.