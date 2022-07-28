В Туле на месте будущего моста через Упу построили переправу для рабочих Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на набережной Дрейера начались подготовительные работы по возведению моста через реку Упу, который позволит тулякам попадать из Зареченского района в Центральный и соединит набережную Дрейера и улицу Мосина.

Сейчас, по данным управления капитального строительства Тулы, подрядная организация проводит проектно-изыскательские работы, в числе которых входят инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические и археологические.

Для удобства подготовительных работ и строительства моста на площадке возводят временные сооружения. Так, для рабочих сделали временную переправу, идет монтаж технологического моста для проведения изыскательских и строительных работ.