В Туле 50-летний сталевар взял в кредит и отдал мошенникам почти 3 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают орудовать мошенники, которые обманом получают от граждан их деньги. За прошедшие сутки у девяти жителей региона мошенники похитили 4 387 573 рубля.

Одной из самых крупных стала сумма, которой лишился 50-летний сталевар одного из металлургических предприятий Тулы. После звонка из "службы безопасности банка" он, по совету мошенников, оформил несколько кредитов, как ему сказали - чтобы этого не смогли сделать другие люди. После чего перевел на указанный собеседником "безопасный счет" 2 814 000 рублей. Только позднее мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Жертвами аналогичной мошеннической схемы стали ещё трое жителей нашего региона. 62-летняя медсестра из Ясногорска лишилась 500 тысяч рублей, 65-летняя пенсионерка из Киреевска – 180 тысяч рублей, а 19-летняя студентка из Донского – 50 тысяч рублей. Все перечисленные денежные средства потерпевшие оформили в кредит в различных банках региона.

По всем выявленным случаям в полиции ведется работа.