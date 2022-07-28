В деревне Акулинино в Туле нашили обезвредили минометную мину Фото: материалы пресс-служб

28 июля группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы обезвредила минометную мину калибром 50 мм. Снаряд обнаружили в деревне Акулинино в городском округе Тулы.

Управление МЧС напоминает жителям региона правила безопасности в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.