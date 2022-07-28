Пять взрослых и ребенка спасли из горящего дома пожарные в Кимовске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

28 июля в 12:30 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Ленина в Кимовске Тульской области.

На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые эвакуировали из горящего дома 6 человек, включая ребенка, и за 9 минут справились с открытым пламенем.

Никто из людей при пожаре не пострадал. В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.