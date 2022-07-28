Шесть тульских выпускников прошли конкурс на целевые места в МГИМО Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области стали известны итоги конкурсного отбора на целевое обучение в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), в котором участвовали 36 выпускников региона.

Кандидатов на 6 целевых мест оценивали на основании результатов ЕГЭ и индивидуального собеседования. Победителями были признаны:

- Софья Быкова, выпускница Яснополянского образовательного комплекса им. Л.Н. Толстого – Центра одаренных детей в Ясной Поляне. Она будет учиться по направлению «Экономика», а затем пойдет работать на Императорский Тульский оружейный завод;

- Алиса Бей, выпускница Гимназии №18 из Алексина. Поступила на направление «Юриспруденция». После обучения в МГИМО будет работать в министерстве строительства Тульской области;

- Яна Романова, выпускница Центра образования №18 имени Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова Тулы. Полученные знания по направлению «Юриспруденция» будет использовать на работе в государственно-правовом комитете Тульской области;

- Евгения Корнилова, выпускница Лицея № 2 имени Б.А. Слободскова Тулы. Отобрана на направление «Реклама и связи с общественностью». После учебы будет работать в администрации Тулы;

- Владислав Казанцев, выпускник тульского Центра образования №3. Поступил на «Международные отношения», по окончании вуза будет трудоустроен в АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»;

- Олеся Судакова, выпускница Центра образования №19 Тулы. В МГИМО будет изучать «Торговое дело». Полученные знания применит в Региональной корпорации развития и поддержки.

Напомним, конкурсный отбор на целевое обучение в МГИМО проводится ежегодно с 2020 года. За это время в вуз поступили 17 тульских выпускников.