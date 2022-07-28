в Ефремове Тульской области из горящего дома вывели 10 человек Фото: материалы пресс-служб

28 июля в 10:40 в службу спасения сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Горького в Ефремове Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые за девять минут справились с открытым пламенем.

Звено газыдомызащитной службы по лестничному маршу спасло 4 человека, еще 6 человек эвакуировали. Никто из людей при пожаре не пострадал.

В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.