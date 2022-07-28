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Общество28 июля 2022 11:26

Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается град и сильный шквалистый ветер

Толщина слоя выпавшего града может достигнуть 2-3 сантиметров
Источник:kp.ru
Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается град и сильный шквалистый ветер

Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается град и сильный шквалистый ветер

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 28 июля ожидается непогода - гроза, шквальный ветер и град с толщиной выпавшего слоя осадков до 2-3 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По их данным, на тульский регион надвигается штормовой фронт, который также накроет и Подмосковье, Москву, Калужскую, Костромскую и Ярославскую области.

Напомним, в Тульской области уже было объявлено метеопредупреждение на сегодня о грозе, ливне и усилении порывов ветра до 12-17 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать меры безопасности.