Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается град и сильный шквалистый ветер
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области 28 июля ожидается непогода - гроза, шквальный ветер и град с толщиной выпавшего слоя осадков до 2-3 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По их данным, на тульский регион надвигается штормовой фронт, который также накроет и Подмосковье, Москву, Калужскую, Костромскую и Ярославскую области.
Напомним, в Тульской области уже было объявлено метеопредупреждение на сегодня о грозе, ливне и усилении порывов ветра до 12-17 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать меры безопасности.