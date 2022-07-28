Метеопредупреждение в Тульской области: ожидается град и сильный шквалистый ветер Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 28 июля ожидается непогода - гроза, шквальный ветер и град с толщиной выпавшего слоя осадков до 2-3 сантиметров. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По их данным, на тульский регион надвигается штормовой фронт, который также накроет и Подмосковье, Москву, Калужскую, Костромскую и Ярославскую области.

Напомним, в Тульской области уже было объявлено метеопредупреждение на сегодня о грозе, ливне и усилении порывов ветра до 12-17 метров в секунду. Жителей области просят соблюдать меры безопасности.