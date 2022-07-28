В Тульской области на трассе М-2 в ДТП с "перевертышем" пострадала 69-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 12:45 на 115-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП с "перевертышем".

По предварительной информации, 74-летний мужчина на автомобиле Renault Logan не справился с управлением и выехал в левый кювет, где и опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка данного автомобиля. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена.