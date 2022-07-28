В Тульской области 14-летний подросток на мотоцикле въехал в автомобиль Lada Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 14:27 на улице Красноармейской в Советске Щекинского района Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

По предварительной информации, 14-летний юноша, не имеющий водительских прав, на мотоцикле ATAKI выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество проезда автомобилю Lada 217210, под управлением 27-летней девушки.

В результате ДТП подросток-мотоциклист был госпитализирован с различными травмами, водитель автомобиля получила травмы, но после оказания медицинской помощи была отпущена.