В Тульской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Но по данным регионального минздрава, это не представляет проблемы для жителей - ревакцинацию можно вполне безопасно провести вакциной «Спутник V». Также известно, что поставки однокомпонентной вакцины прекратились уже давно, причем не только в Тульской области, но и в большинстве других регионов России.

Отмечается, что в зависимости от срока последней вакцинации, ревакцинацию «Спутником V» можно делать одним или двумя компонентами по выбору. Так, если вы ревакцинировались не позже, чем шесть месяцев назад, вам можно привиться только первым компонентом вакцины «Спутник V», если же последняя вакцинация была больше полугода назад – лучше сделать прививку двумя компонентами. Также, лучше ревакцинироваться двумя компонентами, если человек переболел COVID-19.

Ревакцинацию «Спутником V» можно провести в поликлинике или пункте вакцинации без предварительной записи. В дополнительных поставках этого препарата регион не нуждается.