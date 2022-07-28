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Происшествия28 июля 2022 9:21

В Тульской области на М-4 опрокинулся грузовик с фруктами: госпитализированы два человека

Водитель грузовика не не справился с управлением и врезался в металлический отбойник
Источник:kp.ru
В Тульской области на М-4 опрокинулся грузовик с фруктами: госпитализированы два человека

В Тульской области на М-4 опрокинулся грузовик с фруктами: госпитализированы два человека

Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 17:20 на 141-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузовика с фруктами.

По предварительной информации, 56-летний мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-3302, перевозившем фрукты, не справился с управлением, врезался в отбойник (металлическое барьерное ограждение) по левой стороне и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 29-летний молодой человек, пассажир автомобиля, были госпитализированы с различными травмами.