В Тульской области на М-4 опрокинулся грузовик с фруктами: госпитализированы два человека Фото: материалы пресс-служб

27 июля в 17:20 на 141-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузовика с фруктами.

По предварительной информации, 56-летний мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-3302, перевозившем фрукты, не справился с управлением, врезался в отбойник (металлическое барьерное ограждение) по левой стороне и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 29-летний молодой человек, пассажир автомобиля, были госпитализированы с различными травмами.