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Общество28 июля 2022 9:00

Тульская телевышка на три дня раскрасится тигровыми полосами

Новый цвет подсветки включат с 29 июля по 1 августа в честь Международного дня тигра
Источник:kp.ru
Тульская телевышка на три дня раскрасится тигровыми полосами

Тульская телевышка на три дня раскрасится тигровыми полосами

Фото: материалы пресс-служб

С 29 июля подсветка телебашни в Туле примет тигровую расцветку, а также на ней будет отображаться фраза «С Международным днем тигра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.

В таком режиме подсветка телевышки будет работать с 29 июля по 1 августа, чтобы поздравить туляков с крупным экологическим праздником.

Цель этого дня - привлечь внимание людей к проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.