Тульская телевышка на три дня раскрасится тигровыми полосами Фото: материалы пресс-служб

С 29 июля подсветка телебашни в Туле примет тигровую расцветку, а также на ней будет отображаться фраза «С Международным днем тигра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РТРС.

В таком режиме подсветка телевышки будет работать с 29 июля по 1 августа, чтобы поздравить туляков с крупным экологическим праздником.

Цель этого дня - привлечь внимание людей к проблеме исчезновения тигров и способам их защиты.