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Общество28 июля 2022 8:07

Капитан и Гром: тульский кинолог со своим псом-напарником взял "бронзу" на всероссийских соревнованиях

Более семидесяти полицейских-кинологов со всей страны соревновались в правовой, служебной, огневой и физической подготовке
Источник:kp.ru
Капитан и Гром: тульский кинолог со своим псом-напарником взял "бронзу" на всероссийских соревнованиях

Капитан и Гром: тульский кинолог со своим псом-напарником взял "бронзу" на всероссийских соревнованиях

Фото: материалы пресс-служб

В Нижегородской области с 19 по 22 июля прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

Третье место в общем зачете занял начальник отделения ЦКС УМВД России по Тульской области капитан полиции Александр Черников вместе со своим четвероногим товарищем – лабрадором по кличке Гром.

Более семидесяти полицейских-кинологов из разных уголков нашей страны демонстрировали уровень правовой, служебной, огневой, физической подготовки, а также выполняли приемы и упражнения, необходимые в различных направлениях применения служебных собак: следовая работа, поиск, обнаружение и обозначение взрывчатых веществ и наркотических средств, и другие.

Они показали настойчивость, выдержку и выносливость, выполняя поставленные задачи в ходе различных испытаний.