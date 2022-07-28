Капитан и Гром: тульский кинолог со своим псом-напарником взял "бронзу" на всероссийских соревнованиях Фото: материалы пресс-служб

В Нижегородской области с 19 по 22 июля прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии».

Третье место в общем зачете занял начальник отделения ЦКС УМВД России по Тульской области капитан полиции Александр Черников вместе со своим четвероногим товарищем – лабрадором по кличке Гром.

Более семидесяти полицейских-кинологов из разных уголков нашей страны демонстрировали уровень правовой, служебной, огневой, физической подготовки, а также выполняли приемы и упражнения, необходимые в различных направлениях применения служебных собак: следовая работа, поиск, обнаружение и обозначение взрывчатых веществ и наркотических средств, и другие.

Они показали настойчивость, выдержку и выносливость, выполняя поставленные задачи в ходе различных испытаний.