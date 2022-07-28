30 июля в Туле ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

30 июля в Туле ограничат продажу алкогольной продукции в радиусе километра от стадиона «Арсенал». В этот день на стадионе «Арсенал» в 18:00 пройдет матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) - «Акрон» (Тольятти).

На территории Тульской области запрещена розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей за три часа до начала, во время и в течение трех часов после его проведения. Поэтому в местах торговли на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», ограничат продажу алкогольной продукции, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху 30 июля 2022 года с 15:00 до 22:00.