В Туле продолжается благоустройство Молодежного бульвара Фото: материалы пресс-служб

В тульском Заречье продолжают благоустраивать Молодежный бульвар: на объекте уже завершились работы по планировке, обратной засыпке и пересадке деревьев. Сейчас сотрудники подрядной организации укладывают на территории бульвара плитку, обустраивают пешеходные площадки и основания под детское спортивное оборудование, ведется работа над прокладкой линий питания для освещения.

Напомним, дизайн-проект реконструкции Молодежного бульвара туляки выбрали в рамках рейтингового голосования в 2021 году. Согласно проекту, на бульваре обустроят покрытие и ливневую канализацию, поставят наружное освещение, озеленят, установят две детские площадки, качели, беседки, карусели, малые архитектурные формы, арт-объект, обустроят воркаут-зону и памп-трек.