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Общество28 июля 2022 6:42

В Туле 28 июля несколько улиц останутся без холодной воды из-за ремонтных работ

Отключение стартует в 10:00 и продлится до окончания работ
Источник:kp.ru
В Туле 28 июля несколько улиц останутся без холодной воды из-за ремонтных работ

В Туле 28 июля несколько улиц останутся без холодной воды из-за ремонтных работ

28 июля в Туле часть домов останется без холодной воды с 10:00. Отключения связаны с проведением ремонтно–восстановительных работ на пересечении улиц Ф. Энгельса и Пушкинской.

До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

- ул. Оборонная, 56,

- ул. Тимирязева, 2,

- ул. Староникитская,

- ул. Тимирязева (частный сектор).

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.