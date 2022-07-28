В тройном ДТП в Туле на трассе М-2 пострадали два человека Фото: соцсети

Накануне, 27 июля, около часа дня, в Туле на 194-й километр М-2 «Крым», чуть ниже поворота на Судаково, произошло тройное ДТП, в котором пострадали два человека.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 38-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с грузовиком Hyundai под управлением 27-летнего мужчины, а затем - с автомобилем Ford Focus, за рулем которого была 28-летняя девушка. В результате аварии пострадали и были госпитализированы водитель ВАЗ-2112 и его 39-летняя пассажирка.