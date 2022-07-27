Тульские выпускники-стобалльники получат выплаты в 25 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Тульские выпускники, набравшие на ЕГЭ 100 баллов, получат денежное вознаграждение в 25 тысяч рублей: постановление об этом подписал глава городской администрации.

Для получения выплаты стобалльникам необходимо иметь удовлетворительные результаты ЕГЭ по остальным предметам и предоставить в управление образования городской администрации следующие документы:

- заявление о выплате поощрения,

- согласие на обработку персональных данных,

- копию паспорта,

- СНИЛС,

- реквизиты лицевого счета.

Напомним, в Туле ЕГЭ на 100 баллов сдали 35 выпускников из 18 тульских школ.