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Общество27 июля 2022 14:58

Тульские выпускники-стобалльники получат выплаты в 25 тысяч рублей

Это следует из постановления, подписанного главой администрации города
Источник:kp.ru
Тульские выпускники-стобалльники получат выплаты в 25 тысяч рублей

Тульские выпускники-стобалльники получат выплаты в 25 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские выпускники, набравшие на ЕГЭ 100 баллов, получат денежное вознаграждение в 25 тысяч рублей: постановление об этом подписал глава городской администрации.

Для получения выплаты стобалльникам необходимо иметь удовлетворительные результаты ЕГЭ по остальным предметам и предоставить в управление образования городской администрации следующие документы:

- заявление о выплате поощрения,

- согласие на обработку персональных данных,

- копию паспорта,

- СНИЛС,

- реквизиты лицевого счета.

Напомним, в Туле ЕГЭ на 100 баллов сдали 35 выпускников из 18 тульских школ.