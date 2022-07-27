Житель Тульской области побил собутыльника и отобрал у него смартфон, колонку и рюкзак Фото: Алексей ФОКИН

В Венёве 30-летний местный житель стал жертвой грабежа. Как пояснил потерпевший в полиции, он выпивал со своим знакомым, после чего собутыльник, применив к потерпевшему насилие, забрал его личные вещи - смартфон, музыкальную колонку и рюкзак.

Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. Злоумышленника доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Похищенное изъяли и возвратили законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.