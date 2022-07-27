В Туле 28 июля без электричества останутся десятки домов Фото: Арина ВОРОНЦОВА

28 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Приупская 28, 29, 30; ул. М. Мазая 11;

с 09:00 до 16:00 - ул. Смидович, 1, 1-а; ул. Мира, 60, 62; пр-т Ленина, 88;

с 09:00 до 17:00 - Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 42; 18-й пр-зд, 98, 94; п. Горняк: 1-й пр-зд, 1-10, 9/1; 2-й пр-зд, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); ул. 2-я Садовая, 27-а, 33, 7-29 (нечётн.).